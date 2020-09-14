وفد من الخارجية الأمريكية يحضر الندوة الجماهيرية المنعقدة في الحسكة- تم التحديث

وجاءت الندوة في إطار الوصول إلى مؤتمر وطني شامل على مستوى شمال وشرق سوريا، وحضره ما يقارب /150/ شخصية سياسية، عشائرية، اجتماعية وثقافية من كافة مدن شمال شرق سوريا، معارضين ومستقلين، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد، ونائب رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب، اللذان شاركا في توقيع تفاهم موسكو بين مسد وحزب الإرادة الشعبية.

وخلال النقاش في المحور الثاني، حضر وفد الخارجية الأمريكية الندوة الجماهيرية التي عقدت صباح اليوم في مدينة الحسكة، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات"، بهدف الاطلاع على سير عمل الندوة وكيفية انعقادها.

وجاء في تصريح وفد الخارجية الأمريكية المشارك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمنى أن ترى مشاركة حقيقية للإدارة السياسية في شمال وشرق سوريا، وأضاف التصريح "كما تتمنى للمنطقة إدارة تلبي كل احتياجات مكوناتها، نحن ندعم بقوة هذه المبادرة، وكلنا فخر بالاستماع لهذه المناقشات".

ومن المقرر أن تناقش الندوة محورها الثاني "العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة ودورها في بناء الإدارة الذاتية، وآلية تطوير المشاركة في الإدارة الذاتية ".

(كروب –هـ ن)

ANHA