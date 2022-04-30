وفد من الجيش العراقي يصل إلى شنكال

وأفادت وكالة روج نيوز بأن "رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ونائب العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وصلا صباح اليوم، إلى شنكال. يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الأمنيين".

وأشار مصدر أمني، إلى أن “الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الأمني والاطلاع على الجهد الاستخبارات”، وفقاً للوكالة ذاتها.

وتحاول حكومة مصطفى الكاظمي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، تطبيق اتفاقية التاسع من تشرين الأول / أكتوبر الهادفة إلى نسف الإدارة الذاتية الديمقراطية المشكلة من أبناء المجتمع الإيزيدي.

وعلى الرغم من محاولات حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني تطبيق الاتفاقية، إلا أن المجتمع الإيزيدي وبكل قواته يرفض أي قرار يحاول نسف إرادته، كما أدلت العديد من المؤسسات وأبناء المكون العربي في شنكال ببيانات ترفض تطبيق اتفاقية التاسع من أكتوبر وبناء الجدار.

(ف)