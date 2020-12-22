وفد من الجنوب الليبي في القاهرة واللجنة القانونية تفتتح أولى جلساتها

في زيارة من المزمع أن تستغرق 3 أيام، وصل الوفد الذي يتكون من 75 شخصية ليبية من الجنوب، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث مع اللجنة المصرية حول توحيد البرلمان، وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستوري.

ويمثل الوفد الليبي الذي سيلتقي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نهاية زيارته، نخب وأعيان الجنوب، وسيطرح على الجانب المصري رؤيته لحل الأزمة وإزالة كل الإشكالات التي تحول دون توحيد القرار الليبي، خصوصًا المسار المتعلق بتوحيد الجسم التشريعي في البلاد والتوافق حول آلية لاختيار السلطة التنفيذية القادمة، إضافة إلى الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل حرص تنظيم الإخوان على وضع العراقيل أمام كل الحلول المطروحة، حسبما أفادت شبكة العربية.

إلى ذلك، افتتحت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، الإثنين، أولى جلساتها، بعد 4 أيام من تشكيلها، وذلك بمشاركة 18 عضوًا وتحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وأكدت المبعوثة الأممية خلال بيان نشرته البعثة الأممية مساء الإثنين، وجود تقدم محرز ومؤشرات إيجابية في مختلف المسارات باتجاه المضي قدمًا في العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت إن اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات، كما تتولى اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، وتختص كذلك اللجنة بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ودعت أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام إلى "ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي".

(س ر)