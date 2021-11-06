وفد من الجامعة العربية يصل الخرطوم اليوم وعصيان مدني ليومين اعتباراً من الغد

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن وفدًا على مستوى رفيع من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يصل الخرطوم مساء السبت، ويلتقي "المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية".

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

ويرأس الوفد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي.

من ناحية أخرى، رفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليًّا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد تبدأ، غدًا الأحد، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال تجمّع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد الرئيس السابق، عمر البشير، في وقت متأخر الجمعة، إن مبادرات الوساطة التي "تسعى إلى تسوية جديدة" بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها "إعادة إنتاج وتفاقم" أزمة البلاد.

وتعهد تجمّع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية. وتحت شعار: "لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة"، دعا تجمّع المهنيين السودانيين، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، إلى إضرابات وعصيان مدني يومي الأحد والاثنين.

وأضاف التجمّع في تغريدة على تويتر: "استعدادًا للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين نبدأ بتتريس الشوارع الرئيسة". يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه زعيم حزب الأمن السياسي الرئيس في البلاد المجتمع الدولي على زيادة الضغط على الجنرالات لوقف ما وصفه بـ "التصعيد المؤسف".

كذلك، وجهت دعوات عبر وسائل التواصل الافتراضي للجماهير السودانية بالخروج السلمي احتجاجًا على عملية تولي الجيش السلطة وحل الإدارة الانتقالية التي كانت تقود البلاد والمكونة من فصائل مدينة وأخرى عسكرية.

وعبر هاشتاغ "ليلة_المتاريس" وغيره من الوسوم عبر وسائل التواصل الافتراضي، انتشرت الدعوات بالاحتجاجات والعصيان المدني ووضع متاريس لإغلاق الطرق الرئيسة في الخرطوم قبل يومي الإضراب.

وفي السياق ذاته، دعت لجنة أطباء السودان المركزية إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني مع ضرورة علاج الحالات الطارئ بما يتماشى مع أخلاقيات المهنة. ورفضت اللجنة في سلسلة تغريدات ما وصفته بـ "الانقلاب" وأكدت مواصلتها بحقها في التعبير السلمي عن ذلك الرفض.

وكان الجيش السوداني استولى على السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر وحل الإدارة الانتقالية واعتقل العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، ما أدى إلى تنديد على المستوى الدولي واحتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.

(د ع)