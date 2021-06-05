وفد من الإدارة وشيوخ العشائر في الطّبقة يزور إدارة منبج للاطّلاع على أوضاع المدينة

على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة منبج، زار اليوم, وفد من الإدارة ووجهاء وشيوخ عشائر مدينة الطبقة الإدارة المدنية في منبج، حيث استقبل الوفد في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، من قبل الرّئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو.

وخلال استقبال الوفد، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو: "نحن مع الإصلاح وأي فكر للإصلاح، ولسنا مع الفتنة والخراب والدمار, حالياً نستطيع أن نقول إن الوضع جيّد في منبج".

وأشار محمد شيخو إلى أنّ: "سلامة منبج هي سلامة جميع المناطق في شمال وشرق سوريا, يعني كفى قتلاً وتخريباً, يجب أن نفهم هذه الألاعيب والفتن, كان هناك وعي لدى الشّعب, ولكن كانت هناك تجمّعات غايتها الأساسية هي التخريب".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة مظلوم عمر: "جئنا لنؤكّد للعالم وحدتنا ووقفتنا مع بعضنا، وأنّنا يد واحدة, لقد تجاوزنا هذه العاصفة التي مرّت على هذه المدينة بأقل الخسائر".

ونوّه مظلوم عمر أنّ: "القرارات التي تصدر نرى ردّة الفعل عليها على أرض الواقع من نتائج سلبية وإيجابية, ولكن ما حصل في منبج كما تابعنا بعيد عن أمر الإصلاح؛ لأنّها منطقة حدودية والكل يحاول أن يستغل هذا الوضع, ولكن الوعي الشعبيّ والأجهزة الأمنية والإدارات كان لهم دور في تهدئة الأوضاع".

وأكّد شيخ عشيرة الولدة إحدى عشائر الطبقة عبد اللّطيف الفرج: "نحن مع الإصلاح والمطالب المحقّة، وضدّ الفوضى والتخريب والعمل مع الأجندات الخارجيّة, ونحن يد واحدة ضدّ المخرّبين وأعداء هذا البلد".

وبدوره قال شيخ عشيرة بني عصيد صادق العصيدي: "لقد اجتزنا أزمة في منبج كانت من ورائها أيادٍ خفيّة, بفضل شعب واعٍ تصدّى للفتنة وأعاد المدينة إلى عهدها السابق".

(ا ق/إ)

ANHA