وفد من الإدارة الذاتية يزور ناحية تل براك ويناقش جملة قضايا خدمية

وضم وفد الإدارة الذاتية ممثلين عن هيئة الإدارة المحلية والبيئة، هيئة الاقتصاد والزراعة وهيئة الصحة.

وزار الوفد ناحية تل براك والتقى عدد من الإداريين في المؤسسات الخدمية ووجهاء وشيوخ المنطقة.

وناقش المجتمعون عدداً من القضايا الخدمية المتعلقة بالاقتصاد والزراعة والواقع الصحي، كما توصل المجتمعون إلى جملة من التوصيات بما يخدم أهالي المنطقة.

الرئيس المشترك لهيئة البلديات في إقليم الجزيرة سليمان عرب قال في تصريح خاص لوكالتنا أن الاجتماع تناول جملة من القضايا المهمة. وخرج الاجتماع بجملة توصيات منها البدء بتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية لمحطة الروفة. بالإضافة إلى مشاريع خدمية أخرى تتعلق بالصرف الصحي وزيادة مخصصات الافران من مادة الطحين وتأمين المستلزمات الصحية من ادوية وسيارة اسعاف ومراقبة الصيدليات من قبل اللجان المختصة وتفعيل مركز الأعلاف في تل براك.

(ك)