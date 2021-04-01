وفد من الإدارة الذاتية يزور مخيم الهول للاطلاع على سير الحملة

وضم الوفد الزائر كلّاً من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة طلعت يونس والرئيس المشترك لهيئة الداخلية كنعات بركات، واستقبل الوفد من قبل الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا علي الحسن والناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب YPG نوري محمود وعدد من قيادات الأمن ومسؤولون في إدارة مخيم الهول.

وخلال الزيارة شرح الناطق باسم قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا علي الحسن آخر تطورات حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم التي انطلقت منذ الـ ٢٨ آذار الجاري، وإلى أين وصلت العمليات الأمنية، وما الاحتياطات والتدابير المتّخذة لسير العمليات بنجاح وتجنيب قاطني المخيم أي حدث أو واقعة قد تظهر.

ومن جهته عبّر الوفد الزائر عن ضرورة دقة البحث والتحرّي وتحييد خلايا داعش من المخيم، وضرورة استمرار العمليات حتّى بسط الأمن والاستقرار فيها، مثمّنين الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المشاركة في الحملة.

وبعد انتهاء اللّقاء بين الطرفين تجوّل الوفد الزائر برفقة القوى الأمنية في المخيم واطّلع على العمليات الجارية.

(أ م/ل)

ANHA