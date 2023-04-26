وفد من الإدارة الذاتية يلتقي وفداً سياسياً في مبنى برلمان الدنمارك

وضم وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كلاً من الدكتور عبدالكريم عمر ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، دارا مصطفى ممثل الإدارة في الدنمارك. فيما ضم وفد حزب الشعب الاشتراكي كلاً من كارستن هونغ ( Karsten Hønge ) نائب رئيس البرلمان وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، و سردال بنلي ( Serdal Benli ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.

وتبادل الوفدان وجهات النظر بخصوص الوضع العام في سوريا، بالإضافة إلى التطورات الجديدة بخصوص محاولات روسيا لإجراء مصالحة بين دمشق وأنقرة، ومحاولات عودة العلاقات بين بعض الدول العربية مع حكومة دمشق.

وتم وضع الوفد الدنماركي في صورة مبادرة الإدارة الذاتية للحل في سوريا والتي تم الإعلان عنها بتاريخ ١٨ نيسان الجاري، بالإضافة إلى التهديدات التركية التي تزعزع استقرار المنطقة، وملف مرتزقة داعش في المعتقلات وضرورة محاكمتهم لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب، وملف عوائلهم في مخيمي الهول وروج، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وذلك بتقديم الدعم للإدارة الذاتية من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتثبيت الاستقرار في شمال وشرق سوريا ولمواجهة الإرهاب واستئصاله من المنطقة.

وكانت وجهات النظر متقاربة بخصوص مجمل القضايا التي تم طرحها، وأكد الوفد الدنماركي على تقديرهم لمبادرة الإدارة الذاتية وضرورة إيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا وفق القرار الأممي ٢٢٥٤، وتم الاتفاق على ضرورة مواصلة اللقاءات والعمل بشكل مشترك في المستقبل بخصوص الحل السياسي ، ولمواجهة الإرهاب الذي يهدد كل المجتمع الدولي.

(ك)