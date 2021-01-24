وفد من الإدارة الذاتية مع الأهالي يقدمون رسالة احتجاج إلى المقر الروسي في إقليم الفرات

على خلفية الهجمات التي تطال بلدة عين عيسى بشكل شبه يومي وبالإضافة إلى الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيرة على أحد المنازل جنوبي مقاطعة كوباني، خرج اليوم أهالي مقاطعة كوباني بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة وتوجهوا صوب المقر العسكري الروسي غربي مقاطعة كوباني10 كيلو متر وذلك في مبنى الإذاعة قديماً. لمطالبة الحكومة الروسية بتحمل مسؤولياتها أمام الهجمات التي تطال المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي.

هذا وحمل المشاركون صور الشهداء وسط ترديد شعارات منددة بالإجرام الذي يمثله الاحتلال التركي ومرتزقته في كل من كوباني وعين عيسى والمناطق المحتلة من قبل تركيا.

هذا ودخل وفد الإدارة الذاتية برئاسة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين مع ممثلين عن مؤتمر ستار ومؤسسة عوائل الشهداء إلى المقر، وبقوا في الداخل حوالي نصف ساعة التقوا فيها بقيادات عسكرية روسية.

هذا وبعد خروج الوفد قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين إن" الوفد التقى بالقيادة العسكرية الروسية في المنطقة وقدمنا لهم مطالبنا عبر ظرف مغلق لإيصالها إلى الحكومة الروسية, وتركزت نقاشاتنا خلال اللقاء حول الهجمات التركية والدور الروسي وضرورة التزام الطرف الروسي بدوره كضامن لوقف إطلاق النار".

وأضاف" المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على العاتق الروسي، وانتقدنا الحكومة الروسية لصمتها حيال الهجمات التركية المتكررة على المنطقة على مرأى ومسمع الجيش الروسي".

كما وقال شاهين " اللقاء كان إيجابياً لقد أكدوا لنا أنهم هنا من أجل استقرار المنطقة وأكدوا أيضاً أنهم سيحولون دون تكرار الأحداث المشابهة, وأنهم سيعملون على تلبية المطالب الشعبية ومنع هذه الهجمات على المنطقة".

(س ع/ل)

ANHA