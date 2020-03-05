وفد من الإدارة الذاتية لشنكال يلتقي بمظلوم عبدي

وزار وفد ضم أعضاء من مجلس الإدارة الذاتية لشنكال في باشور كردستان مقر قوات سوريا الديمقراطية والتقوا هناك بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وضم الوفد قائمقام شنكال فهد حامد عمر، الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال حسين حجي، مسؤول العلاقات الدبلوماسية للإدارة الذاتية فارس حربو وعدداً من وجهاء العشائر في شنكال إلى جانب مستشار الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة نسبم شمو وعضو البيت الإيزيدي محمود رشو.

وخلال اللقاء تقدم وفد شنكال بالشكر والثناء لقسد ولعموم مكونات روج آفا وشمال وشرق سوريا على التضحيات التي قدموها لهزيمة داعش، وتحرير العشرات من النساء والأطفال الإيزيديين المختطفين وإيصالهم لذويهم.

من جانبه أكد عبدي وقوفهم إلى جانب أهالي شنكال ودعمهم بكافة السبل المتاحة، وأثنى على بطولات قواتهم في تحرير شنكال.

مضيفاً أن ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية هو واجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه أهالي شنكال وعاهد على مواصلة الجهود لتحرير كافة المختطفين.

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ANHA