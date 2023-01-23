وفد من الحزب الشيوعي السوري الموحد يلتقي مجلس سوريا الديمقراطية

وضم الوفد الزائر، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، وسكرتير اللجنة المنطقية في الجزيرة، ملول الحسين، وعضوي اللجنة المركزية للحزب محمد خليل رمدان، راغب حاج.

واستقبل الوفد من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، وثابت الجوهر، عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية حسين عزام، عضو مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية أزهر أحمد، الإداري في مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في الحسكة عزيز سليمان.

وناقش الطرفان القضايا المصيرية التي تهم السوريين والتحديات التي تواجه البلاد، وشددوا على ضرورة عمل جميع القوى الديمقراطية الوطنية السورية، وبذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة المصيرية من أجل إنقاذ السفينة السورية من العواصف المتلاطمة وإيصالها إلى بر الأمان.

ووصل الجانبان إلى نقاط مشتركة، وأكدوا على ضرورية استمرار مثل هذه اللقاءات وتوسعتها وفق الأطر الوطنية الديمقراطية في سوريا.

وعن رؤيتهم لحل الأزمة السورية، يقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، سكرتير اللجنة المنطقية في الجزيرة، ملول الحسين في تصريح خاص لوكالتنا، "إن الأزمة السورية أو معاناة الشعب السوري تحل فقط عبر حوار أو مؤتمر وطني سوري ـ سوري وتبادل الآراء والرؤى لحل الأزمة ومعاناة الشعب السوري".

وبعد انتهاء لقائهم مع مجلس سوريا الديمقراطية أوضح الحسين: "رأينا خلال اللقاء أن الجميع أعلنوا انتماءهم ووفاءهم للوطن السوري، واستعدادهم للاندماج والانخراط في حوار وطني سوري ـ سوري من أجل حل هذه المعاناة والوصول إلى نتيجة".

وعبر الحسين عن تفاؤله، وأكد: "سنستمر في هذا الحوار إلى حوارات أخرى وقد نسعى من أجل توسيعه مع قوى أخرى للإسراع بحل معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة السورية وحل المشاكل العالقة".

والحزب الشيوعي السوري الموحد، "هو اتحاد كفاحي طوعي لمواطنين سوريين، يعبر في سياسته عن مصالح الشعب والوطن، ويعمل لتعزيز الوحدة الوطنية".

(أس/ف)

ANHA