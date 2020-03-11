وفد من الهيئة المسيحية يزور الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة

وترأس وفد الهيئة المسيحية الزائر لمقر الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بناحية عامودا رئيس الهيئة عزيز أحيه، واستقبل من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية حسين العزام وأريا ملا خلف والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي طلعت يونس.

وركز الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة التواصل والتنسيق بين الهيئة والإدارة الذاتية الديمقراطية، من أجل الوصول إلى نتائج لحل المشاكل التي تواجه المنطقة، والعمل المشترك لتخطيها, في ظل الظروف الراهنة.

هذا وجاءت الزيارة بتوجيه سابق من بطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في دمشق للحوار.

(أ ب –ر ح)

ANHA