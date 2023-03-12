وفد من الحركات النسوية في دولة اسكتلندا يزور منسقية المرأة للإدارة الذاتية

ونشرت صفحة الرسمية لمنسقية المرأة في الإدارة الذاتية خبراً وخلاله أوضحت أن الهدف من هذه الزيارة هو معرفة نظام الإدارة الذاتية وخاصة نظام المرأة ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومعرفة النظام الداخلي والقوانين الخاصة بالمرأة.

وخلال الزيارة ووفق الخبر "تم النقاش حول أعمال هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمشاريع الاقتصادية، وأهم الأعمال المنجزة ومعرفة ماهية هيئة المرأة والركائز التي تعمل عليها.

وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد على تجربة الإدارة الذاتية ودورها في إبراز دور المرأة من خلال مشاركتها في نظام الرئاسة المشتركة، وأكد على ضرورة رفع التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الحركات النسوية للنهوض بواقع المرأة وتحقيق العدالة والمساواة".

(سـ)