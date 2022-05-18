وفد مهجري سري كانيه يزور مقر الإدارة الذاتية ويؤكد رفضهم لعمليات الاستيطان في أراضيهم

واستقبل الوفدَ الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية عبد المهباش وبريفان خالد، وتم عقد اجتماع مصغر نوقش خلاله أهم الصعوبات التي تواجه المهجرين من جميع النواحي الاجتماعية والخدمية بالإضافة إلى السياسية.

وخصت اللجنة حديثها بمناقشة عملية التوطين والتهجير التي يقوم بها الاحتلال التركي في مناطقهم مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى تنفيذ تغيير ديمغرافي كبير ضد الشعب السوري.

وقال أعضاء اللجنة خلال حديثهم إن هدف هذه اللجنة هو توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعوب المنطقة بالإضافة إلى تقديم الدعم وأن تكون لهم رؤيا سياسية في المنطقة وإيصال صوت المهجرين إلى المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

كما زار الوفد مكتب المجلس العام في الإدارة الذاتية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الصحة, وطالبت اللجنة خلال الزيارة بتقديم الخدمات والمساعدات بشكل أفضل من قبل الهيئات لتحسين واقع المهجرين من جميع الجوانب وتوجيه المنظمات العاملة في المنطقة إلى دعم المهجرين.

وبخصوص هذه الزيارة التقت وكالتنا مع الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري سري كانيه القاضي محمود جميل الذي قال: "هدف هذه الزيارة هو التنسيق مع الإدارة الذاتية وهيئاتها لإطلاعهم على عمل اللجنة وواقع المهجرين في المنطقة بالإضافة إلى العمل معهم لإنهاء وجود الاحتلال التركي وتأمين العودة الآمنة للمهجرين".

وأضاف جميل: "بحثنا مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمور الاجتماعية والمعيشية للمهجرين بالإضافة إلى الأمور القانونية التي تهم المهجرين".

وقال محمود جميل في نهاية حديثه: "الاجتماع كان إيجابياً ووعدت الإدارة الذاتية خلال الاجتماع أن تقدم الدعم بشكل أكبر للمهجرين".

(أع/خ)

ANHA