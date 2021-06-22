وفد كتالوني يزور شمال وشرق سوريا للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه السكان

وصل، اليوم الثلاثاء 22 حزيران، وفد من إقليم كتالونيا مؤلف من إيلوليا ريغوفات وروبن واغنسبيغ عضوي البرلمان الكتالوني، ولورا بريز عضو مجلس مدينة برشلونة، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، في زيارة لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واستُقبل الوفد من قبل الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر ودانيا رمضان وعضوة الهيئة الإدارية للدائرة سناء دهام.

وخلال اللقاء تم التعريف بنظام الإدارة الذاتية ونموذجها في إدارة مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، والتباحث حول العديد من المسائل، أبرزها العملية السياسية والوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في كافة الجوانب.

′تطوير العلاقات بين الجانبين على طاولة النقاشات′

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في سوريا بشكل عام، ومناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص، وحول تطوير العلاقات بين إقليم كتالونيا والإدارة الذاتية.

وقال عبد الكريم عمر "في دبلوماسيتنا نعتمد على الدبلوماسية المجتمعية وتطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وحركات نسائية وشبابية ومثقفين وأكاديميين، لذلك نحن سعداء بوجودكم هنا".

وتم التباحث حول ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث يقوم الاحتلال بجرائم مختلفة في كل من عفرين وسري كانيه، وكري سبي، من (عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري)، ووضع عشرات الآلاف من النازحين المُهجّرين قسرًا، والمشروع التركي لإجراء تغيير ديمغرافي في المناطق المحتلة، بالإضافة إلى بناء مستوطنات، وحبس مياه نهر الفرات وتداعياته على حياة الملايين من المدنيين.

′النقاش حول ضرورة فتح معبر تل كوجر′

ونوّه عمر خلال اللقاء إلى ضرورة فتح معبر تل كوجر/ اليعربية الحدودي لتقديم المساعدات الإنسانية، وأوضح أن إغلاق المعبر وحرمان المنطقة من استلام المواد الضرورية، بالإضافة إلى استمرار مشكلة قطع المياه عن مدينة الحسكة سيؤدي إلى كارثة كبيرة في المنطقة.

ومن جانبه قال الوفد الزائر "نريد معرفة الوضع السياسي والاجتماعي بشكل عام في شمال وشرق سوريا، ونحن هنا اليوم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه سكان شمال وشرق سوريا، ومعرفة كيف نستطيع المساعدة لحل هذه المشاكل".

(أ ب)