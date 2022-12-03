وفد كتالوني يزور رابطة عفرين في مدينة قامشلو

زار وفد من البرلمان الكتالوني برئاسة البرلماني روبين واغنسبيرغ رابطة عفرين في مدينة قامشلو. خلال اللقاء عبر الوفد الكتالوني عن محبتهم لشعب عفرين وقال:" سنحاول أن نوصل الانتهاكات والظلم الذي تمارسه الدولة التركية بحق أهالي عفرين إلى شعبنا".

استقبل الوفد من قبل مجلس رابطة عفرين في مدينة قامشلو.

خلال الزيارة تم الحديث عن هجمات دولة الاحتلال التركي على عفرين والانتهاكات التي ترتكبها حالياً بحق أهالي عفرين وصمت المجتمع الدولي حيالها.

وتحدث باسم مجلس الرابطة إبراهيم حفطارو عن انتهاكات دولة الاحتلال التركي، وقال: " مهما ارتكبت دولة الاحتلال التركي من ممارسات وانتهاكات لا إنسانية بحق مدينتنا عفرين ووطننا فإننا لن نتخلى عن ارتباطنا بأرضنا. وسنقاوم ونواصل النضال في كافة الظروف".

أشار البرلماني الكتالوني روبين واغنسبيرغ إلى مقاومة أهالي عفرين المهجرين، وقال: " نحن كشعب كتالونيا متضامنون مع شعب عفرين وسننقل الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية بحق أهالي عفرين إلى شعبنا".

أشار البرلماني الكتالوني روبين واغنسبيرغ في نهاية الزيارة إلى سعادته بهذا اللقاء وتمنى النصر لأهالي عفرين.

ANHA