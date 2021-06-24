وفد كتالوني يزور مدينة كوباني للاطّلاع على واقع المدينة

ووصل الوفد الكتالوني الذي ضمّ كلاً من إيلوليا ريغوفات وربنه واغنسينغ عضوي البرلمان الكتالوني، ولورا بريز عضو مجلس مدينة برشلوتنة، إلى مدينة قامشلو في الـ 22 من هذا الشهر.

وزار الوفد اليوم، مدينة كوباني وكان في استقباله أعضاء في العلاقات الخارجية بالإقليم وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

وفور وصول الوفد إلى مدينة كوباني، توجّه إلى مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، تقديراً لما قدّمه شهداء الحرية، وهناك أكّد الوفد بأنّ الهدف من زيارتهم لكوباني وفي مقدمتها مزار الشهداء هو: "التقدير لما قدّمه الشهداء في حربهم ضد داعش، لأنّ أولئك المرتزقة كانوا يشكّلون خطراً على العالم أجمع".

وأضاف الوفد: "نودّ أن نعرف من خلال زيارتنا أيضاً، كيف يعيش الأهالي هنا في ظل الحرب على المنطقة، ونودّ نقل ذلك لكتالونيا".

وبدوره شكر الرئيس المشترك لشبيبة مجلس عوائل الشهداء عارف بالي، الوفد الكتالوني على زيارته للمدينة، متمنّياً: "نقل الحقيقة التي تعيشها المنطقة، حتّى يعرف العالم أجمع التجربة الديمقراطية التي يعيشها الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، ويتم الاعتراف بالإدارة الذاتية لأنّها الحل الأنسب حتى تعيش المكونات معاً بعيداً عن الحرب الأهلية".

هذا وسيكمل الوفد الكتالوني يوم غد زيارته للمدينة، ويزور المتحف فيها.

(إ)

ANHA