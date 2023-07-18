وفد كتالوني حكومي يطّلع على آخر مستجدات إقليم الفرات

زار وفد من إقليم كتالونيا مقاطعة كوباني في إقليم الفرات، والتقى المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، في سياق جولته ضمن المنطقة.

وتألف الوفد الذي زار بداية دخوله لكوباني مزار الشهيدة دجلة ، من عضوي برلمان كتالونيا روبن واغنسبرغ، ومارك بارباسيل، والناشطة الحقوقية والاجتماعية لارا كوستافريدا، واستُقبل من قبل وفد من المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية في إقليم الفرات، في مقرها بمدينة كوباني.

وبحث الجانبان العلاقات بين إقليم كتالونيا والإدارة الذاتية في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد الاعتراف السياسي لإقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية عام 2021 بكامل مؤسساتها السياسية، واعتبراها خطوة مهمة في العلاقات بين الجانبين.

واستفسر الوفد الكتالوني عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة مدينة كوباني التي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات جيش الاحتلال التركي.

وعلل الوفد الزائر أسباب تأخّر الزيارة للمنطقة بالهجمات التركية، والعوائق التي تخلقها حكومة باشور (جنوب كردستان) لهم عن التخطيط لزيارة المنطقة.

من جانبه، نقل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، صورة ما يجري في المنطقة للوفد بشكل كامل، وخاصة مساعي دولة الاحتلال في احتلال المنطقة عبر هجماتها المتكررة واستهداف المواطنين بطيرانها المسيّر، وصمت القوى الدولية حيال الانتهاكات التركية.

وطلب شاهين من الوفد الكتالوني بتوثيق العلاقات أكثر بين الجانبين خاصة في مجال التعليم والخدمات، ونقل صورة ما يجري في المنطقة للعالم أجمع، والتأكيد على أن الإدارة الذاتية هي الحل الأمثل للأزمة السورية، والاعتراف السياسي بها سيضمن حصول كل مكون على حقه وهويته، وسيساعد في إنهاء الأزمة السورية.

ومن المزمع، حسب برنامج بروتوكول الوفد، أن يزور الوفد متحف كوباني، وبعض مؤسسات الإدارة الذاتية الأخرى في المدينة، قبل أن ينهي زيارته للمقاطعة، والتوجّه لمناطق أخرى في شمال وشرق سوريا.

(ن ك/د)

ANHA