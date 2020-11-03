وفد خدمي من الرقة يزور مدينة هجين بهدف تبادل الخبرات والدعم

ضم الوفد كلًّا من الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة أحمد خضر والرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد إبراهيم والرئيس المشترك لوحدة المياه في الرقة صالح الفواز، إلى جانب الرئيس المشترك لمكتب الخدمات في دير الزور ممتاز الهفل.

بداية الزيارة كانت من بلدية الشعب في هجين، حيث رحب الرئيس المشترك للبلدية صلاح السلمان بالضيوف من ثم أطلعهم على آخر المشاريع التي نفذتها وتنفذها بلدية هجين، حيث بيّن الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد الإبراهيم أن هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مؤكدًا استعداد بلدية الرقة لتقديم الدعم لبلدية هجين في إنجاز مشاريعها.

من ثم توجه الوفد إلى شارع العشرين للاطلاع على مشروع المنصفات والإنارة الذي أطلقته بلدية الشعب في هجين قبل نحو أسبوع، من بعدها اطلع على آخر الأعمال في إعادة تأهيل مشفى هجين العام الذي وضع حجر أساس المشروع منتصف الشهر الماضي، حيث أنهت الورش الفنية المرحلة الأولى من المشروع وتضمن ترحيل الأنقاض وهدم الجدران الآيلة للسقوط والانطلاق بأعمال المرحلة الثانية التي تتضمن تجهيز التمديدات الصحية والمياه والتكييف.

تلاها اطلاع الوفد على أعمال تسوية وتعديل الطريق العام الممتد من هجين إلى الباغوز مرورًا بالشعفة والسوسة والذي قامت بلدية الشعب بالرقة في وقت سابق بإرسال عدد من الآليات والمعدات الثقيلة كدعم لبلدية هجين للمساهمة في إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

وفي نهاية اليوم الأول للزيارة أشاد أحمد الخضر، الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة، بالجهود المبذولة من قبل بلدية هجين لتحسين الواقع الخدمي في المنطقة مؤكدًا أن لجنة البلديات في الرقة جاهزة لتقديم الدعم والخبرات لبلدية هجين في أي وقت من أجل النهوض والرقي بالمنطقة.

وستسمر زيارة الوفد حتى يوم غدٍ ليطلع فيها على المشاريع الأخرى التي تنفذها بلدية هجين، والوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل.

(ع م/ م)

ANHA