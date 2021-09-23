وفد جنوب إفريقي يلتقي مسؤولين في الإدارة الذاتية خلال زيارة رسمية

وتم استقبال الوفد الجنوب افريقي الذي زار شمال وشرق سوريا برئاسة باري غيلدر السفير المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان والسيدة ناتاشا ستوجوزوكا مديرة مكتب اليونيسيف في شمال وشرق سوريا؛ من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائبا الرئاسة المشتركة في الدائرة فنر الكعيط وعبير إيليا وذلك في مقر دائرة العلاقات الخارجية.

خلال اللقاء تحدث الجانبان حول العديد من القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية وحول الوضع في سوريا ومناطق شمال شرق سوريا بشكل خاص.

وأوضح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر خلال المحادثات" إن سكان المنطقة في بداية الأزمة عانوا من الهجمات والإرهاب بكافة إشكاله وكان لابد من تدارك الفراغ الأمني ومحاربة الإرهاب واستطاعت الإدارة بإمكانياتها البسيطة أن تأمن السلام والاستقرار لكافة المكونات الموجودة في المنطقة ".

وشدد عبد الكريم عمر على " الإدارة لا تهدد وحدة سوريا ولا تهدد أمن واستقرار دول الجوار وهي نموذج حل لبناء سوريا الجديدة الديمقراطية اللامركزية كوطن مشترك لكل السوريين بكافة مكوناته".

وقد تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة بعد القضاء على داعش وحول مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية التي تم استثنائها منها بسبب الفيتو التركي وسبل الحل السياسي في سوريا وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرق الجانبان إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الإدارة الذاتية، كوجود عشرات الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، فضلاً عن أفكاره المتطرفة التي لا تزال موجودة نتيجة سيطرته على مناطق واسعة لسنوات، بالإضافة للحديث عن النظام الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وتأثير هذا الفيروس على مناطق شمال وشرق سوريا، وتأثير إغلاق معبر تل كوجر (اليعربية) الذي حال دون وصول المساعدات الإنسانية ومستلزمات مواجهة وباء كورونا لسكان المنطقة.

أيضاً تم مناقشة الوضع الإنساني في المخيمات وبصورة خاصة مخيمي الهول وروج وخاصة مواطنو جمهورية جنوب أفريقيا وكيفية إعادتهم إلى بلادهم.

(مـ)