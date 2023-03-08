وحسب عضوة كلية الجنولوجيا وإدارية مكتب المرأة في جامعة كوباني وإحدى عضوات الوفد دجلة حيدر، فقد جدد وفد جامعة روج آفا وكوباني، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية الصداقة والأخوة مع القسم الاجتماعي في جامعة إمدن لير الألمانية لخمس سنوات جديدة.

اتفاقية الصداقة والأخوة بين القسم الاجتماعي في جامعة إمدن لير الألمانية وكلية الجنولوجيا التي جرى التوقيع عليها لأول مرة عام 2018، تنظم العلاقة بين أقسام الجامعتين، إذ يتم بموجبها إعطاء محاضرات مشتركة عبر الانترنت لطلاب الجامعتين وإجراء أبحاث مشتركة.

وأشارت أن ممثلي القسم الاجتماعي في جامعة إمدن لير أعربوا عن سعادتهم لإقامة هكذا علاقة واستمرارها قبل التوقيع على تجديد الاتفاقية، وأضافت "لقد قالوا بأنهم اعتقدوا في البداية بأن هذه العلاقة ستقتصر على السنوات الخمس الأولى ثم تنتهي، لكنهم كانوا سعداء بها، لذلك يؤكدون على أهمية تجديدها، وأكدوا استفادتهم من هذه التجربة وتبادل المعلومات والمحاضرات".

وعقب التجديد، أهدى الوفد درعاً تذكارياً لممثلي القسم الاجتماعي في جامعة إمدن لير الذين أهدوا بدورهم كتباً كهدايا تذكارية لأعضاء الوفد.

ثم شارك وفد جامعة روج آفا وكوباني في كونفرانس عُقد في الجامعة، حول النظام التعليمي القائم على المساواة بين الجنسين والديمقراطية وحماية البيئة.

وكان الوفد الذي وصل ألمانيا في 18 شباط المنصرم، قد زار خلال الأيام الماضية كلاً من جامعة بريمن وجامعة أليس سالومون وجامعة ليونبورغ، والتقى إداريين ومدرسين جامعيين وطلبة؛ للحديث عن نظام الجامعات في روج آفا والتعريف بكلية الجنولوجيا، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع ناشطات نسوية ونقاش مواضيع متعددة متعلقة بنضال المرأة.

(ج م/د)

ANHA