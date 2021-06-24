وفد إقليم كتالونيا يزور مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

الوفد الذي زار مدينة الرقة ضم شخصيات من أعضاء البرلمان في إقليم كتالونيا روبن وإيليوليا واغنسبيغ، ايلكيفر مايكل عضو حركة العدالة الدولية، وكما ضم الوفد صحفيين جون كيرليت، مونتس عضوة في القضايا الاجتماعية للبرلمان ولورا بريز العضوة في المجلس المحلي بمدينة برشلونة.

وكان في استقبال الوفد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، ونائبه حمدان العبد، والمستشارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أمينة أوسي.

وعقد الجانبان اجتماعاً في قاعة المجلس التنفيذي واستمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام..

وعن الهدف من هذه الزيارة تحدث لوكالتنا عضو البرلمان الكتالوني روبن:" قمنا اليوم بزيارة إلى مناطق شمال شرق سوريا مسبقاً الحسكة واليوم مدينة الرقة، وغداً كوباني، وما أدهشني هو الاكتظاظ السكاني المتواجد في المدينة بعد تحريرها، ومن خلال هذه الزيارة تأكدنا من الإنجازات التي قامت بها مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة وجيزة بعد تحرير هذه المناطق.

روبن أضاف" أننا سنستمر بالزيارات إلى عدّة مناطق بشمال شرق سوريا من أجل التّعرف أكثر إلى الإنجازات التي قامت بها هذه الإدارة، بحسب ما تم شرحهُ لنا خلال النقاشات التي دارت ما بين الطرفين، ونحن جداً مسرورين بهذه الزيارة.

ومن جانبهِ قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد "لاحظنا في الفترة الأخيرة تكثيف العمل الدبلوماسي مع كافة دول الاتحاد الأوروبي وتبادل الزيارات المتكررة على مستوى عالي للاطلاع على واقع الإدارة الذاتية ودعمها سياسياً واقتصادياً.

وأردف العبد " قام وفداً من أعضاء البرلمان الكتالوني لزيارة شمال وشرق سوريا من أجل التّعرف على واقع العمل الذي تطلّب جهوداً كبيرة والتي كانت من أولويات الإدارة تجاه الشعب، وما هي خصوصيتها التي تقوم بها من خلال نظامها الدّاخلي.

وتابع " الوفد الكتالوني أبدى اعجابهُ بتطور ونجاح إدارتِنا خلال التّجربة السابقة و العمل الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية لدحر الإرهاب مع التحالف الدولي، فهذه كانت لمحة كريمة من قبل الوفد للتّعرف على مشروع الإدارة الذاتية بمناطقنا وإلى ماذا يهدف .

وأوضح العبد " وتطرقنا خلال الاجتماع حول وضع المخيمات واللاجئين وبما فيها مخيم الهول الذي بات يشكل خطراً وعبئاً كبيراً على كاهل الإدارة الذاتية، مضيفاً، وأنه يجب عودتهم إلى مناطقهم وإعادة تأهيلم من الفكر المتّطرف، وأطفال عوائل داعش سوف يكونوا جيلاً آخر من تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد البشرية جمعاء، ويجب أن لا يتجدد هذا العمل.

واختتم العبد حديثه " أن مناطق تشهد عدم وجود استقرار أمني بالمنطقة كأجندات خارجية تقوم بزعزعة أمنها، وأنهم يقومون من خلال هذه الفتن بخلاف قومي ما بين الكرد والعرب، وآخرها أحداث مدينة منبج، كل هذه الأمور تم نقاشها ما بين الطرفين وأكد الوفد دعمهُ للإدارة الذاتية للمساهمة في توفير الأمان والاستقرار.

وفي السياق ذاته اشار نائب المجلس التنفيذي جوزيف لحدو "ما أدهش الوفد هو تجربة المرأة بمناطق الإدارة الذاتية وأكدوا أنها تجربة رائدة من نوعها ووليدة، وتستحق الثناء والإطراء، وأنها تجاوزت مراحل الأطر المخصصة لها وبرعت بمختلف التخصصات على كافة الأصعدة، فهذا أيضاً أمر تطرقنا له خلال النقاشات التي دارات ما بين الجانبين.

هذا وكان الوفد قد وصل إلى مناطق شمال وشرق سوريا في 22 حزيران، وتباحث مع دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حول أبرز التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال التركي في المناطق لمحتلة.

(رع/سـ)

ANHA