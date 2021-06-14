وفد حكومي وأمني عراقي يلتقي أهالي مخيم مخمور

وزار وفد من وزارة الهجرة واللاجئين العراقية ومسؤولون أمنيون عراقيون مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين (مخمور)، للنظر في مشاكل المخيم واعتداءات الدولة التركية واستهداف المدنيين اللاجئين في المخيم.

التقى وفد عراقي مكوّن من مسؤولين في الأجهزة الأمنية وإداريين من وزارة الهجرة واللاجئين بإدارة مخيم مخمور في مبنى الأمم المتحدة.

وذكر أعضاء الوفد أن زيارتهم تهدف إلى التحقيق في الاعتداءات التي تجري على المخيم، والنظر في المشاكل والصعوبات التي يعانيها النازحون في المخيم والوقوف على سبل الحل.

وبيّن وفد المخيم الوضع الراهن في المخيم ومآسي سكانها النازحين وقمع الدولة التركية وسبب الهجرة والاعتداءات على المخيم، وقدم مطالب النازحين للوفد العراقي، كما أشار وفد مخمور إلى أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية لم تقم بواجباتها وفقًا للقانون، ولم تقم بحماية حقوق اللاجئين، داعيًا إلى الوفاء بمسؤولياتهم.

وبدورهم، قال أعضاء وفد بغداد إنهم تلقوا مطالب أهالي المخيم وسيشاركونها مع الأطراف ذات الصلة، وتعهدوا بأنهم سيركزون على حل المشاكل، ومنع تكرار الهجمات على المخيم، كما أنهم سيبحثون موضوع إعادة افتتاح مكتب الأمم المتحدة في المخيم، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ومساعدة الإنسانية.

وعقب الاجتماع زار وفد بغداد عدة أُسر في المخيم واستمعوا لمعاناتها، كما زار موقع الهجوم الأخير الذي نفذته الدولة التركية المحتلة على المخيم.

وتعهّد أعضاء الوفد العراقي بمواصلة زياراتهم ومحاولة تقديم المساعدة اللازمة للمخيم.