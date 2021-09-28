وفد HDP يلتقي الرئيس المشترك بافل طالباني في السليمانية

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز، فإن الوفد التقى اليوم الثلاثاء، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل الطالباني.

ووفقاً لها فإن اللقاء تركّز حول الوضع السياسي في العراق وجنوب كردستان، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد عبّر حزب الشعوب الديمقراطي خلال اللقاء عن دعمه لعملية تحقيق الوحدة الوطنية.

ومن جانبه، تقدم الاتحاد الوطني بالشكر إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وأشار إلى ضرورة تحقيق الوحدة بين الأحزاب الكردية وتحقيق توازن أكبر بين الأحزاب السياسية في كردستان.

ويشار إلى أن وفد حزب الشعوب الديمقراطي، قد زار باشور (جنوب كردستان) برئاسة النائبة ميرال دانيش بشتاش والنائب محمود توغرول، والتقى أمس الاثنين، مع حركة التغيير في مدينة السليمانية ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني.

(س ر)