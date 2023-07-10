وفد فرنسي يزور المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

الوفد تألف بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على صفحته الرسمية، من الكاتب الفرنسي والخبير في الشؤون الكردية والدولية باتريس فرانشيسكي Patrice Franceschi ، و الكاتب الفرنسي فرانسوا هنري دوزارابل Françoi-Henri Deserable و الكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الغزوي Zineb el Ghazoui .

وكان في استقبالهم الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث تبادل الجانبان النقاش حول الصعوبات والعوائق التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في المنطقة بشكلٍ عام، إضافة للمبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية مؤخراً لحل الأزمة السورية والأصداء الإيجابية التي حققتها.

وفي ختام الزيارة أكد الوفد مساندته ودعمه للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مشروعها الديمقراطي الذي يهدف إلى التعايش المشترك بين جميع المكونات، إضافة لمواصلة الدعم في سبيل مواجهة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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