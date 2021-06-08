وفد برلماني من العراق وباشور كردستان يتجهون إلى متينا

توجه وفد مشترك من البرلمان العراقي وإقليم كردستان إلى منطقة بهدينان للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وخاصة في حادثة متينا، والتي راح ضحيتها خمسة من قوات البيشمركة.

في الخامس من حزيران، وبالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية على باشور كردستان "جنوب كردستان"، هاجم مسلحون من حزب الديمقراطي الكردستاني معسكراً للكريلا في منطقة متينا، وقبل أن يبدأ أي قتال انفجرت مدرعة للبيشمركه، وبحسب البيشمركه الجرحى فقد استهدفت أليتهم المدرعة من الجو، وعلى إثرها طالبت قوات الدفاع الشعبي عبر بيان بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في الواقعة.

وعليه توجه اليوم الثلاثاء وفد مشترك يضم من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي وإقليم باشور كردستان إلى المنطقة.

وفي هذا السياق قال عضو كتلة التغيير في برلمان إقليم باشور كردستان شاخوان رؤوف وهو أحد أعضاء الوفد لـ rojnews، إن “الوفد يمثل البرلمان العراقي وإقليم باشور كردستان، كما يضم ممثلين عن الكتل واللجان ذات الصلة”.

وأوضح رؤوف أنهم سيتوجهون اليوم "إلى زاخو وشارانش وباطوفا وغدًا إلى آميدية"، وأضاف "نريد أن نرى مواقع الأحداث الأخيرة وخاصة مكان حادثة استشهاد البيشمركة، وبعد انتهاء زيارتنا سنقوم بإعداد تقرير مشترك حول نتائجها".