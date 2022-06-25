وفد بلجيكي يزور الإدارة الذاتية ويتعهد بالسعي للاعتراف بها ودعمها أمنياً

زار وفد من الخارجية البلجيكية برئاسة هوبير كورمان المبعوث البلجيكي الخاص إلى سوريا وسفيرها في لبنان، مقر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة للتباحث حول الحل السياسي الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وحسب الموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فقد "استقبل الوفد البلجيكي من قبل نظيرة كورية الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية للجزير، وعلي كعود نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية للجزيرة، وإلهام مطلي نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة.

وتباحث الجانبان حول عدّة مسائل مشتركة، وضرورة الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254 على أن يُعاد النظر بالهيئة العليا للتفاوض واللجنة الدستورية لكي تمثل كل الشعب السوري بمختلف مكوناته وخاصة الكرد، والتهديدات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والوضع الاقتصادي والإنساني فيها ووضع المخيمات والنازحين.

كما تطرّقت نظيرة كورية الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الجزيرة لتعريف هيكلية الإدارة الذاتية وعمل مؤسساتها والسعي لتطوير واقع شمال وشرق سوريا والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الإدارة.

بدوره، أكّد رئيس الوفد البلجيكي، هوبير كورمان دعم حكومة بلاده للحل السياسي الشامل الذي يتضمن كل المكونات السياسية والاجتماعية للشعب السوري، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، الذي يضمن السلام الدائم في سوريا.

وقال كورمان إن "بلاده مستمرّة في تقديم الدعم الإنساني الذي يُفيد الشعب السوري وشعوب شمال وشرق سوريا، وأنَّها على دراية بالدور المهم لقوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد داعش في سوريا، وحفاظها على أمن وأمان شمال وشرق سوريا، ومساهمتها في القتال العالمي ضد الإرهاب".

واختتم كورمان حديثه قائلًا: "سنسعى جاهدين للاعتراف بالإدارة الذاتية ومشروعها الديمقراطي ودعمها أمنيًا واقتصاديًا لتحقيق الأمن والأمان في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة".

(ف)