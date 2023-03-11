وفد بلجيكي يطلع على محطات المياه ومخيم واشو كاني للمهجرين في الحسكة

وصل وفد بلجيكي إلى شمال وشرق سوريا في الـ8 من آذار الجاري، بهدف الاطلاع على أوضاع المنطقة.

ويضم الوفد البلجيكي أعضاء بلديات مدن " لياج (Liege) "، لوفن ( Leuven) وهرتسل( Herzele) في بلجيكا، ممثلين عنهم، نائب بلدية لوفن ، دفييد ديزرس David Dessers))، وعضوي مجلس بلدية لييج، بييري إيبنPierre Eyben)) و فيرجينا جوديت (Virgine Godet)، والصحفيين شيرز دان هونديت Chirs Den) Hondet) وروجين فرحو، ويرافقهم عضوا الجمعية الكردية في بروكسل درويش فرحو وإحسان نابيزاده.

وستشمل زيارة الوفد الاطلاع على أعمال البلديات والمجالس والجمعيات والمؤسسات الزراعية، ومؤسسات الصحة والبيئة، وواقع المرأة والأطفال في شمال وشرق سوريا .

وضمن إطار جولاتهم زار الوفد اليوم مدينة الحسكة ورافقهم، الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، نوارا صبري ويونس عيسى، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بيريفان عمر، وشملت زيارتهم محطة الحمة للمياه الواقعة في بلدة التوينة، ومحطة الخابور أيضاً للاطلاع على أوضاع المياه في المنطقة بعد قطعها من قبل دولة الاحتلال التركي بعد احتلاله لمحطة علوك للمياه في سري كانيه.

وبعدها توجه الوفد إلى مخيم واشو كاني والتقى مع الرئيس المشترك للمخيم برزان محمد.

ويضم المخيم مهجرين من مدينة سري كانيه بعد تهجيرهم منها بعد العدوان التركي في الـ9 من تشرين الأول عام 2019

والتقى الوفد مع بعض المهجرين الذين طالبوا بالعودة إلى منازلهم وإعادة أراضيهم، وطرد الاحتلال ،وشرح الواقع الصحي والمعيشي الذي يعيشونه في المخيم.

وفي سياق الزيارة صرح، عمدة بلدية لوفن، دفييد ديزرس، لوكالتنا :" لقد جئنا إلى هنا كوفد بلجيكي لنعبر عن تضامننا مع النموذج المجتمعي ولبلورة النموذج الديموقراطي.

وتابع: "لأننا نعلم جيداً أن هذا النموذج يتعرض للضغط , لهذا السبب نحن هنا، بالنسبة لي شخصياً إنها المرة الأولى التي أقوم فيها بزيارة هذه المنطقة مع رفاقي نحن نقوم بعدة أشياء هنا منها القيام باتصالات عديدة لمقابلة الأناس والاطلاع على الأشياء التي تحدث في روج آفا .

ومن ناحية أخرى كيف تجري الأمور على أرض الواقع ولنجتمع مع الإدارة في الحسكة, على سبيل المثال نحن لا نريد أن نتحدث فقط مع الناس نحن نريد أن نعلم المشاكل والتحديات التي يواجهونها هذا الهدف الحقيقي للزيارة".

وأضاف أيضاً: "نرى أن مشروع روج آفا تم عزله بشكل كبير ومع ذلك رأينا الدولة التركية بنت جداراً على الحدود، وهي لم تبن فقط بينها وبين روج آفا إنما بنت جداراً وحاجزاً بينها وبين أوروبا وبلجيكا، ونحن نسعى بطريقة ما إلى أن نعزز التضامن بين مدن روج آفا ومدن بلجيكا والمنظمات أيضاً".

وفي تصريحه ذكر أيضاً: " لذلك نحن هنا، عند العودة إلى بلدنا يجب الانخراط بشكل فعلي للتضامن مع روج آفا ومتابعة أخبار المنطقة وخاصة في السنوات الأخيرة لقد رأينا القتال القوي ضد داعش ، ومؤخراً الزلازل التي ضربت المنطقة كل هذه الأشياء خلقت تدفقاً للهجرة ولنشهد الحياة في المخيمات وما هو الوضع والوصف فيها، وما هو الدور الممكن للمجتمع الأوربي ليقوم به لخلق ظروف حياة أفضل لهؤلاء الناس".

وفي ختام حديثه قال: "الزيارة كونت انطباعاً جيداً عما رأيناه من الرائع مقابلة الأشخاص الرائعين، فهم لديهم صمود عظيم هناك أشياء صعبة لذلك هم يقاتلون جنباً إلى جنب لخلق مستقبل جديد للمنطقة لذلك هم بحاجة للتعاون ويجب أن نسعى لذلك عند عودتنا إلى أوروبا".

(هـ إ/سـ)

ANHA