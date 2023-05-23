وفد بلجيكي يلتقي ممثلية الإدارة الذاتية لوضع خطط للمشاريع المستقبلية

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوفد بلجيكي ضم ممثلي مجالس البلديات في كل من بروكسل ولييج ولوفان وهيرزل، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وصحفيين وسياسيين، ورئيس المعهد الكردي في بلجيكا درويش فرحو.

وضم وفد الإدارة الذاتية، كلاً من ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، عبد الكريم عمر، وممثلة الإدارة الذاتية في دول البينلوكس هوزان خليل.

عُقد اللقاء في مقر منسقية الإدارة الذاتية في مدينة بروكسل، حيث سلّط وفد الإدارة الذاتية الضوء على آخر التطورات والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه الإدارة الذاتية، ووضع الوفد البلجيكي في صورة التحديات في مواجهة مرتزقة داعش وضرورة تحمّل القوى الدولية مسؤولياته تجاه كل هذه التحديات.

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع خطط وبرامج لدعم المشاريع في شمال وشرق سوريا متعلقة بالصحة والبيئة والتربية ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين جامعات وبلديات بلجيكا وشمال وشرق سوريا.

(أ س/أ ب)

ANHA