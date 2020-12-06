وفد بلجيكي لمُهجّري سري كانيه: سنحاول التأثير في الرأي العام لمساعدتكم

زار وفد من البرلمان الاتحادي البلجيكي مخيم واشوكاني الذي يحتضن الآلاف من مُهجّري سري كانيه والقرى التابعة، الفارين من بطش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" منذ أكثر من عام.

وضم الوفد كلًّا من عضوي البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني وفيليب فانستيتكيستي, ومدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب كوين مستو، والرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا هايدي دي باولو.

واستُقبل الوفد في المخيم من قبل مسؤول المخيمات في شمال وشرق سوريا روجهات علي والرئاسة المشتركة لمخيم واشوكاني ستيرا رشك، بالإضافة إلى الرئيس المشترك لمجلس أهالي سري كانيه، علاء الدين جميل.

وتخللت الزيارة اجتماعًا بين الوفد وإدارة المخيم، حيث تحدث في البداية مسؤول المخيمات في شمال وشرق سوريا روجهات علي، قائلًا: "تم بناء مخيم واشوكاني بدعم ومساعدة من الإدارة الذاتية دون تدخّل أي منظمة دولية أو إنسانية بالرغم من قلة إمكانات الإدارة".

وأضاف علي "مُهجّرو واشوكاني خاضوا المعارك مع التحالف الدولي ضد مرتزقة داعش، ولكن منظماتهم الدولية لم تقدم أي دعم أو مساندة".

وبيّن علي "في مخيمي الهول وروج اللذان يحتضنان أطفال ونساء مرتزقة داعش، يوجد أكثر من 34 منظمة دولية وإنسانية لتقديم المساعدات والاحتياجات لهم، ولا توجد أي منظمة في مخيمي واشوكاني وسري كانيه اللذان يحتضنان المُهجّرين الفارين من بطش الاحتلال التركي".

ولفت روجهات علي إلى أن مخيمي واشوكاني وسري كانيه يعانيان كثيرًا من قلة الإمكانات بسبب الضغط الكبير الواقع على عاتق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتابع" يوجد نقص كثير من الناحية الطبية، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، المنظمات الإنسانية لم تقدم الدعم من هذه الناحية أيضًا".

وشدد علي في نهاية حديثه على أن مطلب المُهجّرين باستمرار هو العودة إلى منازلهم بعد خروج الاحتلال التركي مع مرتزقته من مناطقهم.

ومن جانبه، حدد جورج دالماني هدف زيارته إلى شمال وشرق سوريا "هدف الزيارة هو إيصال رسالة أهالي شمال وشرق سوريا والمُهجّرين إلى الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "ونحاول باستمرار التأثير لتغيير الرأي العام العالمي من أجل التحرك لمساعدتهم".

وبعدها زار الوفد بعض خيم المُهجّرين للاطلاع على الواقع المعاش، واستمعوا إلى مطالبهم ومعاناتهم.

والجدير بالذكر أن الوفد البلجيكي وصل إلى شمال وشرق سوريا في الـ 4 من شهر كانون الأول الحالي وبرفقته ممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني البلجيكي.

(كروب/هـ ن)

ANHA