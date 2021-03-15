وفد أمني وعسكري عراقي رفيع المستوى يجتمع مع الإدارة الذاتية في شنكال

الوفد العراقي ضم كلًّا من مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش ووكيل رئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية.

ووفق المعلومات، فقد عقد الوفد، فور وصوله إلى شنكال، اجتماعًا مع ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال.

هذا ويجري الاجتماع مغلقًا أمام وسائل الإعلام.

وكان ممثلون عن المجتمع الإيزيدي قد اجتمعوا مع مسؤولين عراقيين في شنكال، عقب التظاهرة الكبرى التي خرجت بتاريخ 11 آذار الجاري، التي دعت إليها الإدارة الذاتية لدعم أسايش إيزيدخان ورفض الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص الأوضاع في شنكال، وحينها سلّم الممثلون مطالب الإيزيديين بشكل كتابي للمسؤولين الذين أكدوا التزامهم بإيصالها إلى العاصمة بغداد.

(سـ)

ANHA