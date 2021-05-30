وفد أمني مصري يصل تل أبيب لتثبيت التهدئة في قطاع غزة

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفدًا أمنيًّا إلى تل أبيب، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في تل أبيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات ووزير الاستخبارات إيلي كوهين.

ومن المتوقع أن يزور كامل في وقتٍ لاحق رام الله، حيث سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

وذكرت تقارير إعلامية أن عباس كامل سيتوجه إلى قطاع غزة ضمن مساعي تثبيت التهدئة بعد جولة القتال الأخيرة.

وفي السياق ذاته، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، القاهرة، حيث سيتلقي نظيره المصري، سامح شكري. وكتب أشكنازي على حسابه بموقع "تويتر": "شكرًا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري" وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عامًا".

وتابع: "سنجري خلال هذه الزيارة عددًا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونتعمق في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

ويقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن "مصر تسعى من أجل إيجاد صياغة مقبولة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لملفين رئيسيين؛ الأول مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار، والثاني مرتبط بعملية إعادة الإعمار في غزة".

(د ع)