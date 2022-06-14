وفد أممي يزور ممثلية مؤتمر ستار في السليمانية

زار اليوم وفد يضم 12 من الصحفيين والأكاديميين الأوروبيين ممثلية مؤتمر ستار في باشور كردستان في مدينة السليمانية.

واستقبل الوفد من قبل ممثلة مؤتمر ستار في إقليم كردستان ليمان شويش وعضوات الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان و دلفين أحمد.

وناقش المجتمعون الأوضاع في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وإنجازات ونجاحات المرأة تحت مظلة مؤتمر ستار على كافة الأصعدة السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الدبلوماسية، والعسكرية.

كما قدمت عضوات ممثلية مؤتمر ستار شرحاً مفصلاً عن نظام مؤتمر ستار و أهدافه.

وتناول اللقاء أيضاً البحث في التهديدات التركية وضرورة الوقوف في وجه هذه التهديدات والهجمات. فيما أكد أعضاء الوفد على استمرار التواصل وتوطيد العلاقات لدعم ثورة روج آفا.

وكان وفد أممي يضم 26 شخصاً من مختلف دول العالم وصل إلى باشور كردستان برعاية كتائب العمل الدولية، بهدف زيارة روج آفا. إلا أن السلطات في معبر فيش خابور منعت عبور الوفد إلى روج آفا.