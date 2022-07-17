وفد أممي من الناشطين السياسيين و الصحفيين يزور ممثلية مؤتمر ستار في إقليم كردستان

زار اليوم وفد من الناشطين السياسيين و الصحفيين من جنسيات أوروبية مختلفة ممثلية مؤتمر ستار في إقليم باشور كردستان. واستقبل الوفد من قبل ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان. خلال اللقاء قدمت عضوات مؤتمر ستار شرحاً مفصلاً عن نظام مؤتمر ستار وأهدافه، وطبيعة عملهم في إقليم باشور كردستان، وممثلياتهم الهادفة لتوطيد وتقوية العلاقات مع التنظيمات والشخصيات النسائية.

وتمت الإشارة إلى النضال السياسي للمرأة الكردية ودورها القيادي خلال ثورة روج آفا تحت مظلة مؤتمر ستار على كافة الأصعدة السياسية والإدارية والاجتماعية والدبلوماسية والعسكرية.

أعضاء الوفد أكدوا ان هدفهم كان زيارة روج آفا و معرفة نضال الشعب الكردي وثورته، ونضال المرأة الكردية، مؤكدين على استمرار دعمهم لثورة روج آفا.

(كروب/ك)