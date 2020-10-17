وفد الخارجية السويدية يجتمع بدائرة العلاقات في الإدارة الذاتية

وكان قد وصل، ظهر اليوم، وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية السويدية الى مناطق شمال وشرق سوريا، عبر معبر سيمالكا الحدودي، في مسعى من الوفد إلى اللقاء بالمسؤولين السياسيين والعسكريين في المنطقة، بدأ بزيارة مركز دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، واللقاء برئيس الدائرة عبد الكريم عمر.

وضم الوفد السويدي الزائر كلًّا من " رئيس الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية السويدية بير أورنيوس، مسؤول الملف الإنساني والمساعدات في وزارة الخارجية السويدية توماس ماركوس، والمستشارة في المعهد الأوروبي للسلام أفين جتين".

واستُقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، ونائبي الرئاسة المشتركة عبير إيليا وفنر الكعيط، وعضوا الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية سناء دهام، وعبد الرحمن سليمان، وممثل الإدارة الذاتية في الدول الاسكندنافية شيار علي.

وبعد تبادل الترحيب، عقد الطرفان اجتماعًا مغلقًا عن وسائل الاعلام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام عن ما توصل إليه الطرفان في الاجتماع، ولكشف برنامج الوفد الزائر.

وتعتبر هذه الزيارة الرفيعة الثانية من نوعها لمناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن كان قد زار وفد سويدي مماثل مناطق شمال وشرق سوريا العام المنصرم 2019.

(أ م/د ج)

ANHA