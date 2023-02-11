وفد الإدارة الذاتية يتفقد أوضاع المتضررين من الزلزال في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية

توجه وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحركة المجتمع الديمقراطي اليوم السبت، إلى خيم ومراكز الإيواء المؤقتة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لتفقد أوضاع المتضررين جراء الزلزال.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حمدان العبد، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو.

تحدث خلال الزيارة الأهالي المتضررون عن الصعوبات التي تواجههم في ظل منع حواجز "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق من دخول المواد الإغاثية إلى الحيّين.

بدوره، أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد أن "المهمة الإنسانية والأخلاقية هو وقوفنا إلى جانب شعبنا وأهلنا في هذه المحنة التي أضرت بالسوريين جميعاً".

وأشار إلى أن الإدارة الذاتية أبدت استعدادها لدعم سوريا بأكملها سواء مناطق حكومة دمشق أو الشمال السوري وفق الإمكانات المحددة.

وعن العوائق التي يواجهونها، قال العبد إنها "تتمثل في منع وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الإدارة الذاتية للأهالي في الشهباء وحلب وباقي المناطق السورية".

وأكد أن "الإدارة الذاتية تقف وقفة تضامنية مع كل السوريين، أينما كانوا، متمنياً من القائمين على المعابر والسياسيين أن يتركوا الخلافات السياسية جانباً وأن يأخذوا الوضع الإنساني على محمل الجد وأن يسمحوا بمرور المساعدات".

من جانبها، طالبت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، القوى الدولية والجهات المعنية بالعمل من أجل الضغط على الاحتلال التركي وحكومة دمشق؛ لإجبارهم على فتح الطرق لإيصال المساعدات إلى المتضررين.

وأكدت أن جهود الإدارة الذاتية تقع ضمن المساعي المبذولة؛ لتخفيف حجم الفاجعة التي طالت المنطقة.

(م ع/ف)

ANHA