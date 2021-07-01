وفد الإدارة الذاتية يلتقي بوزيرة الخارجية السويدية

والتقى وفد مؤلف من بدران جِيا كُرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لِشمال وشرق سـوريا وشيار علي ممثل الإدارة في مملكة السـويد بالإضافة إلى علي رحمون عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس سوريا الديمقراطية بوزيرة الخارجية السويدية اَن ليندا ظهر اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة السويدية ستوكولهم.

وتمحـور اللِقاء حول محاربة الإرهاب ودعم مناطق الإدارة الذاتية و سبل ترسيخ الامن و الاستقرار بشكل دائم ,بالإضافة إلى انتهاكات الدولة التركية في المناطق المحتلة وكذلك حول التطورات الاخيرة في باشور كُردستان ومحاولة الدولة التركية لخلق اقتتال كردي كردي.

وقالت وزيرة الخارجية " نتشرق بعلاقاتنا مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكذلك مع مجلس و قوات سوريا الديمقراطية التي كان لها الدور الاكبر في القضاء على الإرهاب في سـوريا والحفاظ على الأمن و الإستقرار في تلك المنطقة و تأمين العيش الكريم لملايين الســورية "نحن نثمن دورها في كل ذلك" وبهذا الصدد تطرقت الوزيرة إلى ضرورة مشاركة قسد في التحالف الدولي و مؤتمره ضد الارهاب بكون شريك أساسي.

وتطرق وفد الإدارة الذاتية إلى انتهاكات الدولة التركية وسياسة التطهير العرقي في عفرين و رأس العين و تل ابيض وكذلك إلى قرارات دائرة الهجرة بحق بعض مواطنين شمال سوريا في السويد وتم الـتأكيد على انها قرارات غير عادلة و لها ابعاد سياسية.

في نهاية اللقاء أكدت وزيرة الخارجية على استمرار العلاقة التي وصفتها بالمميزة مع الادارة و تقديم الدعم لها من كافة الجوانب.

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ANHA