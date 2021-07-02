وفد الإدارة الذاتية والمسؤولون السويديون يناقشون تطورات المنطقة وجرائم الاحتلال التركي

اجتمع قبل قليل وفد الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مقر الحكومة السويدية بالعاصمة ستوكهولم، بسياسيين وبلوماسيين سويدين، وناقش الطرفان سبل مكافحة الارهاب وترسيخ الاستقرار، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

وضم وفد الادارة الذاتية كلاً من "نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، عبد السلام مصطفى ممثل الادارة في اوروبا، عضو لجنة العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون، وممُثل الإدارة الذاتية في السويد شيار علي".

واستقبل الوفد من قبأ كل من "رئيس لجنة العلاقات في البرلمان السويدي كينيث فورسلاند، ورئيس لجنة العلاقات في الحزب الاشتراكي السويدي اندرس اوسترربي، رئيس بلدية ستوكولهم قادر كوسوغي، مديرة مركز بالمانيا سنتر آنا سودريتروم، وعضوٍ لجنة حقوق الانسان في البرلمان السويدي توماس هامبربري".

′نثمن تضحياتكم في سبيل محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار′

وفي بداية الاجتماع رحب مسؤول لجنة العلاقات في البرلمان السويدي كينيث فورسلاند بوفد الإدارة الذاتية، وقال "نحن ممتنون للعلاقة معكم، ونثمن التضحيات التي قدمتموها في سبيل محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار"، وأضاف "هذه الحرب بحاجة الى جهود كبيرة وعظيمة وأنتم قمتم بدوركم".

ومن ثم ناقش الطرفان المستجدات التي تشهدها سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، ولا سيما جرائم وانتهاكات الدولة التركية في المناطق المحتلة، وتم التأكيد على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على أمن والاستقرار في المنطقة.

نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد قال خلال الاجتماع "ان القضية الأساسية التي تجمعنا سوياً هي الحرب ضد الارهاب وسياسات الدولة التركية في المناطق المحتلة، وخاصة (عفرين، سري كانيه، وكري سبي/تل أبيض)، والتي تعمل تركيا على تتريك تلك المناطق من خلال تغيير ديمغرافيتها، وتهجير سكانها الأصليين، ولهذا نحن نأمل ان تصب جهودنا جميعاً في تحقيق السلام والاستقرار لجميع سكان المنطقة".

وعن الدور السلبي الذي تلعبه الدولة التركية في سوريا، قال بدران جيا كرد خلال الاجتماع "تركيا تسعى من خلال سياستها في المنطقة الى اعادة الحكم العثماني، وخلق فوضى واقتتال داخلي، والنيل من أمن واستقرار المنطقة، هذا الدور السلبي يؤثر علينا وعلى جميع الحلفاء الذين يسعون لتحقيق السلام في المنطقة، وكذلك تشكل عائقاً أساسياً أمام حل الأزمة السورية".

هذا ومن المزمع أن يزور وفد شمال وشرق سوريا عدد من البلدان الأوربية الأخرى في الأيام القادمة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع جالية شمال وشرق سوريا الموجودين في أوروبا.

(د ج)

ANHA