وفاة طفلين شقيقين بحادث سير في كوباني

وتوفي صباح اليوم الشقيقان إدريس (15عامًا) وعمر(14عامًا)، وهما أبناء وليد شيخو، إثر حادث سير على الطريق العام في قرية دونغز جنوب مقاطعة كوباني قرابة 18 كيلو متر.

وأفاد مراسلنا بأن الطفلين كانا يعودان من محل تجاري على متن دراجة نارية أثناء تعرضهما للاصطدام بسيارة من نوع "حلفاوي" عند الساعة التاسعة صباحًا.

هذا وفارق أحد الشابين حياته لحظة الحادث، بينما فارق أخاه الأكبر الحياة بعد الوصول الى أحد مشافي مدينة كوباني.

وتتكرر حوادث السير في هذه القرية التي يمر منها طريق كوباني – حلب، نظرًا لقرب المنازل والمحال التجارية من الطريق، وعدم مراعاة السائقين لقواعد السرعة.

(س ع/ج)

ANHA