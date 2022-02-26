وفاة سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا عبد الكريم سكو عن عمر يناهز (67 عاماً)

تعرض السياسي الكردي والدكتور عبد الكريم سكو إلى نوبة قلبية مفاجأة ونقل إثرها إلى مشافي قامشلو ليفارق الحياة فيها.

ينحدر سكو من قرية معشوق التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، وهو من مواليد عام 1955.

يُعرف لسكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الدكتور عبد الكريم سكو، مواقفه الوطنية والسياسية في روج آفا وكردستان.

يشار إلى أنه كان الأمين العام لاتحاد القوى الكردية- روج آفا التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي في مدينة قامشلو في آب عام 2019، لينضم حزبه فيما بعد إلى أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي تتألف من التي تتألف من 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا، وتشكلت في أيار عام 2020 لتكون مظلة سياسية بهدف توحيد الصف الكردي.

(س ر)

ANHA