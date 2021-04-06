وفاة شيخ قبيلة الشرابين في سوريا والعراق عن عمر يناهز 81 عامًا

وافت المنية مساء أمس، الشيخ صالح بشار الدهام، شيخ قبيلة الشرابين، في سوريا والعراق.

والشيخ صالح بشار الدهام هو شيخ قبيلة الشرابين، ولد عام 1940 في قرية الطراحية جنوب ناحية تل حميس، وكان أصغر إخوته الذكور، ورث المشيخة عن أبيه بشار الدهام، حيث يتزعم قبيلة الشرابين في سوريا والعراق، منذ بداية الثمانينات، وعرف بأخلاقه الحميدة ورجاحة عقله وحكمته وتواضعه.

وتزعّم صالح بشار قبيلة الشرابين بداية الثمانينات، ومن العشائر المنضوية تحت قبيلة الشرابين "عشيرة الطه"، ويتفرع منها فخذ "الحسين، والعساف، الخنافر، الذياب، الضاهر، الكريص".

وعشائر الشرابين الأخرى، هي:" العبيد، البوغالب، الحمدون، البومحمد، البوصالح، البوماجد، السود، الكبيشات، البوغاد، الولي، البومسرة".

وقبل وفاته عمل على جمع شيوخ ووجهاء قبيلة الشرابين والقبائل الأخرى في المنطقة، وقام بتنصيب ولده نواف صالح بشار أكبر أولاده شيخًا للقبيلة.

(ش أ/ م ح)

ANHA