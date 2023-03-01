وفاة شخصين جراء إصابتهما بالكوليرا شمال غرب سوريا

أفادت وكالة رويترز أن شخصين توفيا بسبب الكوليرا بمنطقة شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وطال مناطق من سوريا.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص شمال غرب سوريا وألحق أضراراً بالبنية التحتية للصحة والمياه مما أثار المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا.

وذكرت الوكالة إن العدد الإجمالي المسجل للوفيات جراء الكوليرا في شمال غرب سوريا منذ تفشي الوباء العام الماضي ارتفع إلى 22 حالة وفاة مع تسجيل 568 حالة إصابة.

وورد في تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن التفشي الحالي تفاقم بسبب "النقص الحاد" للمياه العذبة النظيفة في أنحاء البلاد.

وأضاف أن موسم الأمطار في سوريا كان "جافاً على غير العادة" وحاراً.

(د ع)