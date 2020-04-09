وفاة رجل من كوباني بفيروس كورونا في ألمانيا

فارق خالد محي الدين حمو(55 عاماً) الحياة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في مدينة بريمن الألمانية يوم أمس بعد أن قضى 10 أيام في المشفى.

وكان خالد محي الدين حمو قد وصل إلى ألمانيا منذ 3 أعوام، وهو من سكان قرية زركوتك غرب كوباني، وله 6 أبناء.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلة وكالة أنباء هاوار، فإن خالد كان يعمل في مجال "الحوالات"، وأنه وبرفقة أسرته كانوا ملتزمين بالحجر المنزلي، لكن جيرانه كانوا يزورونه في المنزل، ويُحتمل أن الفيروس انتقل إليه جراء ذلك.

وتعدّ هذه أول حالة إصابة بفيروس كورونا يصاب فيها شخص من كوباني سواء في الداخل أو الخارج، إذ لم يتم بعد تثبيت أية إصابة بالفيروس في المدينة وقراها- كما هو حال جميع مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولم ترد معلومات عن إصابات أخرى بين المهاجرين إلى الخارج من أبناء المدينة.

(ج)

ANHA