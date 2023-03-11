وفاة نسرين خانم (هيلين كروليش)

ولدت نسرين خانم، في التشيك عام 1934. في بدايات عام 1950، وأثناء المرحلة الجامعية تعرفت على السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران؛ الدكتور عبد الرحمن قاسملو، وتزوجت به، ولديها ابنتان (مينا وهيوا).

وبعد فترة، انتقلت هيلين كروليش برفقة د. عبد الرحمن قاسملو، إلى شرق كردستان (روجهلات)، وأصبحت تُعرف داخل الحزب والمجتمع باسم "نسرين خانم".

خاضت النضال في سهول ووديان وجبال شرق كردستان، وجمعت ذكرياتها في كتاب بعنوان "امرأة أوروبية في بلاد الكرد" ونشرته.

عام 1989، اغتيل د. عبد الرحمن قاسملو في فيينا عاصمة النمسا من قبل استخبارات الدولة الإيرانية، حينها انتقلت نسرين خانم للعيش في العاصمة الفرنسية، باريس.

وأمس (10 آذار) فقدت نسرين خانم حياتها في باريس عن عمر يناهز 89 عاماً.

(ي م/أ)

ANHA