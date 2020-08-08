وفاة فنان التراث الشعبي حافظ كور

رحل الفنان الشعبي عبد القادر بن حسين علي المعروف باسم "حافظ كور" أمس الجمعة، في بلدة سروج.

وولد الفنان الراحل حافظ كور في مدينة كوباني حي "كانيا كردان" عام 1940، وهو فاقدٌ للبصر، ورافق الفنانيين الكرد القدامى في المدينة أمثال باقي خدو، محمد دومان ومشو بكابور.

وبحسب روايات شعبية، فإن "أصول عبد القادر علي تعود إلى اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية"، وقد هاجر والده إلى تركيا، ومن ثم إلى كوباني قبل حوالي قرن من الآن.

اشتهر عبد القادر علي بأغنيته " آمان برن عسكر برن" إلى جانب غنائه لملاحم وقصص شعبية كردية طوال مسيرته الفنية منها "درويش عبدي، سيامند خجة، حسين بك زيلي، دلو".

وعاش حافظ كور سنواته الأخيرة في بلدة سروج شمال كردستان، حتى وافته المنية فجأة أمس الجمعة في منزله، ليتم دفنه في قرية زيارة شرق البلدة.

(ز س/ج)

ANHA