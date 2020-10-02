وفاة بابا شيخ خسارة كبيرة لمجتمعنا الإيزيدي

أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال اليوم، بيانًا للرأي العام، حول وفاة الشيخ خرتو حجي إسماعيل رئيس المجلس الروحاني للديانة الإيزنيدية، والمرجع الأعلى للديانة في العالم.

وجاء في نص البيان:

تلقينا بكل الأسى نبأ رحيل الأب الروحاني لشعبنا بابا شيخ، وقد تألمنا وحزننا كسائر شعبنا الإيزيدي وأصدقائنا بفقدان هذه الشخصية الوطنية، ونحن في مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال نعزي شعبنا وأصدقاءنا، ونتمنى الصبر والسلوان لأسرته الكريمة، كما نعزي الشعب الإيزيدي في شنكال وفي جميع أنحاء العالم، إنه خسارة كبيرة من أجل مجتمعنا الإيزيدي، لأنه كان شيخ شخصية معنوية وروحانية، لذلك فإن خبر رحيله قد سبّب صدمة كبيرة لكل بيت إيزيدي.

لقد احتضن بابا شيخ، من خلال شخصيته وموقفه الرحيم والمتواضع، كل مكونات المجتمع دون تفرقة، وكان صاحب موقف في نشر السلام وبناء العلاقات، لذلك كانت له مكانة محترمة وقيّمة في مجتمعنا.

لقد عمل بجد ونشاط على توحيد شعبنا ونشر الاتفاق بين أبنائه، وأصبح بحنانه وتضحياته وقلبه الواسع مركزًا للفخر والموثوقية.

قدم بابا شيخ خدمات جليلة كشخصية دينية حتى يوم وفاته، في تأدية واجبه كرجل متدين وأب للطائفة والعقيدة الإيزيدية، لن ننسى جهده هذا، وسيظل دائمًا في ذاكرتنا، سيكون مقياسًا لنا، وسيكون قدوة لنا من أجل حماية معاييرنا ومعتقداتنا الدينية.

بذل بابا شيخ جهودًا كبيرة في وجه كل الآلام والمعاناة والكوارث والمصائب التي حلت بمجتمعنا، وكان مهتمًّا جدًّا بالمجتمع، يحزن لحزنه ويفرح لفرحه، معه في أيام الضيق والرخاء، كان صاحب موقف ومبدأ تجاهه، كان دائمًا إلى جانبه، ولهذا أصبح هوية المجتمع وقدوته".