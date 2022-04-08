وفاة الشخيصة الوطنية تاج الدين حسين بنوبة قلبية

توفيت الشخصية الوطنية عن عمر يناهز الـ ٥٥ عاما وهو عضو في لجنة الصلح في كركي لكي وعضو مجلس عوائل الشهداء وعضو في حزب الاتحاد الديمقراطي.

تعرف الفقيد على حركة التحرر الكردستاني في أعوام الثمانينات، وعمل مدرساً ومديراً في قرى منطقة كركي لكي عقدين من الزمن في بداية التسعينات.

انخرط في العمل السياسي ضمن حركة التحرر الكردستاني مع ظهور الحركة في منطقة كركي لكي، ولم يتوقف عن خدمة قضية شعبه.

ومع بدء ثورة روج آفا انضم إلى حركة المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى لجنة الصلح ومجلس عوائل الشهداء في كركي لكي.

وهو والد المقاتل في قوات دفاع الشعبي، علي حسين، الاسم الحركي "علي شير" وهو شقيق الشهيدة روكن حسين المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي.

وساهم في إقامة الكثير من المصالحات بين أهالي المنطقة لتحقيق السلام المجتمعي وبقي على رأس عمله حتى وافته المنية اليوم الجمعة 8 نيسان/أبريل في محافظة طرطوس أثناء تعرضه لنوبة قلبية.

هذا ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى في قرية تل جمان صباح يوم غد السبت.

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ANHA