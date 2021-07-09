وفاة الشخصية الوطنية محمد علي شرنخي في قامشلو

توفي مساء اليوم الجمعة في مدينة قامشلو الشخصية الوطنية المعروفة محمد علي شرنخي بعد سنوات من النضال ضمن حركة حرية كردستان في كل من روج آفا وشمال وشرق سوريا وباكور كردستان.

وأمضى جل حياته في خدمة قضية شعبه ووطنه، وانخرط ضمن العمل النضالي ضمن حركة التحرر الكردستاني وحركة المجتمع الديمقراطي إلى أن وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع مرض عضال في مدينة قامشلو.

لينقل جثمانه اليوم إلى مشفى ديرك الوطني حيث سيتم تشييعه يوم غد في مدينة ديرك في قبة علي شير.

هذا ومن المقرر أن تقام له يوم غد مراسم تشييع بمشاركة جماهيرية واسعة تكريماً لنضاله وعمله في خدمة أبناء الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا.

(ع ع/ل)

ANHA