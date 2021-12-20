وفاة الشخصية الوطنية حموش رشو والد الشهيد غريب ولات

فقدت منطقة عفرين أحد الشخصيات الوطنية المعروفة وهو "حموش رشو" من أهالي قرية سينكا التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وأمضى رشو جل حياته في خدمة قضية شعبه ووطنه، وانخرط ضمن العمل النضالي ضمن حركة التحرر الكردستاني وحركة المجتمع الديمقراطي إلى أن وافته المنية عن عمر يناهز الـ 51 عاما.

وتعرف على حركة الحرية عام 1985،و كان رشو عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي وعضو في مؤسسة عوائل الشهداء بمدينة حلب، وهو والد الشهيد غريب ولات عضو إعلام وحدات حماية الشعب الذي استشهد أثناء تغطية حملة تحرير مدينة الطبقة.

(م ح)

ANHA