وفاة الشخصية الوطنية حاجي شبلي والد الشهيدين عصام وفرهاد شبلي

فقدت ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أحد الشخصيات الوطنية، حاجي شبلي، وهو والد الشهيدين (فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والذي استشهد إثر استهداف طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في 17 حزيران 2022، وعصام ديرك المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب الذي استشهد في 8 كانون الثاني 2015.

بعد كفاح طويل مع مرض السرطان، وافته المنية اليوم الأربعاء، في المشفى الوطني بناحية ديرك، عن عمر يناهز 69 عاماً.

وتعرف حاجي عبد العزيز شبلي على حركة التحرر الكردستاني في أعوام الثمانينات، ويعد من الأشخاص المعروفين في المنطقة.

وبحسب وصيته، ووري جثمانه الثرى اليوم، في قبة شيخ علي الواقعة بالقرب من مزار الشهيد خبات ديرك.

(آ)

ANHA